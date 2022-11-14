الإثنين 14 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إنشاء وتطوير ١٢١ مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بدمياط

مدارس دمياط
مدارس دمياط
ads

بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة في السنوات الماضية؛ من أجل رفع كفاءة المدارس، وإنشاء مدارس جديدة تقضي على الكثافات الطلابية داخل الفصول، وذلك ضمن رؤية مصر 2030، وتوجهات الدولة للارتقاء بمستوى العملية التعليمية في مدارس وجامعات مصر، ضمن توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة التي يأتي الإنسان على رأس أولوياتها.

وشملت خطط الدولة في إطار الارتقاء بالعملية التعليمية، إنشاء ورفع كفاءة وتطوير ١٢١ مدرسة، تضم ١٩٥٣ فصلًا، بطاقة استيعابية تصل إلى ٧٨,١٢٠ ألف طالب وطالبة، تمثل كافة المراحل التعليمية المختلفة، وبتكلفة إجمالية ٦٨٥,٢ مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٠.

وتأتي أعمال إنشاء وتطوير المدارس في إطار جهود الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

إنشاء المدارس جاء تزامنًا مع أعمال مبادرة حياة كريمة التي تجوب محافظات الجمهورية لتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى حياة مواطنيه.

الجمهورية الجديدة المراحل التعليمية المختلفة المراحل التعليمية الكثافة الطلابية الكثافات الطلابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

الأكثر قراءة

رسميًا.. مانشستر يونايتد يصدر بيانًا بخصوص تصريحات رونالدو

فريق بحث رفيع المستوى لكشف لغز العثور على جثة فنان أردني بالشيخ زايد

التحكم فى مناخ الأرض.. «الزراعة الذكية» أداة المزارعين الجديدة لمواجهة التغيرات المناخية

الصحة تكشف حقيقة انتشار «الفيروس المخلوى».. وتحذر من ذلك الأمر

«النقل» تنفى وجود عيب فى طريق «بنها - المنصورة» تسبب فى حادث «أتوبيس الدقهلية»

بابا الفاتيكان عن أحداث أوكرانيا: العالم يعيش حربًا عالمية ثالثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بروح العصر الذهبى للسينما

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «١-٣»

ماجد حبته

يوم الزراعة.. والأمن الغذائى

محمود خليل

صاحب الوصية

مؤمن المحمدي

التراب

لواء. محسن الفحام

أبواق الضلال

القس. رفعت فكرى

وحق الحياة من حقوق الإنسان!!

جمال-أسعد

هذه هى مصر

صور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة رسميًا

مكتب الرئيس الإسرائيلى: هرتسوج سيطلب من نتنياهو تشكيل حكومة جديدة

إسرائيل تستنكر طلب فلسطين فتوى من «العدل الدولية» بشأن الاحتلال