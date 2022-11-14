إنشاء وتطوير ١٢١ مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بدمياط

بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة في السنوات الماضية؛ من أجل رفع كفاءة المدارس، وإنشاء مدارس جديدة تقضي على الكثافات الطلابية داخل الفصول، وذلك ضمن رؤية مصر 2030، وتوجهات الدولة للارتقاء بمستوى العملية التعليمية في مدارس وجامعات مصر، ضمن توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة التي يأتي الإنسان على رأس أولوياتها.

وشملت خطط الدولة في إطار الارتقاء بالعملية التعليمية، إنشاء ورفع كفاءة وتطوير ١٢١ مدرسة، تضم ١٩٥٣ فصلًا، بطاقة استيعابية تصل إلى ٧٨,١٢٠ ألف طالب وطالبة، تمثل كافة المراحل التعليمية المختلفة، وبتكلفة إجمالية ٦٨٥,٢ مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٠.

وتأتي أعمال إنشاء وتطوير المدارس في إطار جهود الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

إنشاء المدارس جاء تزامنًا مع أعمال مبادرة حياة كريمة التي تجوب محافظات الجمهورية لتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى حياة مواطنيه.