12 مصابًا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بالشرقية

وقع حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بطريق سامى سعد، نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 12 مواطنًا من عمال أحد المصانع، اليوم، بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم تجاه سامى سعد، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس أحد المصانع وسيارة ميكروباص بطريق الصالحية مفارق سامى سعد، نطاق مدينة الصالحية الجديدة، وأسفر الحادث عن إصابة 12 من العمال بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.