الإثنين 14 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

12 مصابًا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بالشرقية

حادث تصادم أتوبيس
حادث تصادم أتوبيس
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وقع حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بطريق سامى سعد، نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 12 مواطنًا من عمال أحد المصانع، اليوم، بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم تجاه سامى سعد، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس أحد المصانع وسيارة ميكروباص بطريق الصالحية مفارق سامى سعد، نطاق مدينة الصالحية الجديدة، وأسفر الحادث عن إصابة 12 من العمال بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

حادث تصادم أتوبيس سيارة ميكروباص محافظة الشرقية سحجات وكدمات اللواء محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

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12 مصابًا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بالشرقية

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