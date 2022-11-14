الإثنين 14 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومى والاسم عبر الموقع الرسمى

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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تصدر رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي قائمة بحث الآلاف من مستفيدي برنامج الدعم الحكومي النقدي عبر محركات البحث الإلكترونية خلال الفترة الجارية بالتزامن مع تفعيل بوابة الاستعلام والشكاوى للمستفدين والمتقدمين بطلبات الحصول على المعاش.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي للمواطنين المستحقين للدعم المتقدمين بطلبات الحصول على الدعم عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • أولا: الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي والرابط من هنا.
  • ثانيا: اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
  • ثالثا: الضغط على عبارة «استعلم عن نتيجتك»، لمعرفة النتيجة.
  • رابعا: إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك.

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خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

وعن كيفية الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، فعلت وزارة التضامنبوابة الاستعلام والشكاوى للتسهيل على المواطنين في تقديم الشكاوى حول المعوقات التي تعترض طريقهم والتي تخص المعاشات التي تصرف مع بداية كل شهر.

ويمكن تقديم شكوى من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • أولًا: الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • ثانيًا: عليك اختيار برنامج تكافل وكرامة من بين البرامج المتاحة أمامك.
  • ثالثًا: اضغط على الاستعلام عن نتيجتك.
  • رابعًا: عليك كتابة الرقم القومي في المكان المخصص له.
  • خامسًا: اضغط على تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة.
  • سادسًا: عليك اختيار المحافظة التابع لها، والإدارة الاجتماعية والمركز، بالإضافة إلى قسم الشرطة.
  • سابعًا: ثم قم بتحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات
  • ثامنًا: يستلزم كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.
  • تاسعًا: عليك كتابة تفاصيل الشكوى التي تسعى إلى الإبلاغ عنها.
  • عاشرًا: يجب الضغط على كلمة تسجيل، لتظهر أمامك رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وتحصل على رقم الشكوى الخاصة بك.
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