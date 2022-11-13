3 مصابين فى حادث الزهور بمحافظة بورسعيد

نجا شاب وطفلان، اليوم الأحد، من الموت في حادث تصادم مروري بمحافظة بورسعيد وتحديدًا في نطاق دائرة حي الزهور، وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة.

استقبل مستشفى الزهور، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، 3 مصابين نتيجة حادث سير بشارع 23 يوليو في حي الزهور.

وأكد مصدر طبي أنه تم استقبال كل من محمود محمد يسن عبدالسلام 33 سنة، مالك محمود محمد يسن عبدالسلام 9 سنوات، خالد محمود ابراهيم سالم 10 سنوات، والحالة مستقرة، وجار عمل الأشعات والفحوصات اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.