الأحد 13 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مصابين فى حادث الزهور بمحافظة بورسعيد

اسعاف
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نجا شاب وطفلان،  اليوم الأحد، من الموت في حادث تصادم مروري بمحافظة بورسعيد وتحديدًا في نطاق دائرة حي الزهور، وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة.

استقبل مستشفى الزهور، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، 3 مصابين نتيجة حادث سير بشارع 23 يوليو في حي الزهور.

وأكد مصدر طبي أنه تم استقبال كل من محمود محمد يسن عبدالسلام 33 سنة، مالك محمود محمد يسن عبدالسلام 9 سنوات،  خالد محمود ابراهيم سالم 10 سنوات، والحالة مستقرة، وجار عمل الأشعات والفحوصات اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحي الفحوصات اللازمة النيابة العامة بمحافظة بورسعيد بمنظومة التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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