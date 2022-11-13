الإعدام لمتهم قتل سوريًا لسرقته بالعاشر من رمضان

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، شابين اثنين، الأول بالإعدام شنقا والثاني بالسجن لمدة 10 سنوات؛ لاتهامهما بقتل شاب سوري الجنسية وسرقة هاتفه المحمول وساعة يد خاصة به بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 471 لسنة 2022 جنایات ثانٍ العاشر من رمضان، المقيدة برقم 829 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 20 يناير الماضي، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين: "محمد إ م م ر"، 20 سنة، سمكري سيارات، مقيم في الحي 11 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، و"محمد أ ش ر"، 23 عاما، مقيم في الحي 14 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لقتلهم المجني عليه جلال محمد خولة، سوري الجنسية، من غير سبق إصرار أو ترصد.