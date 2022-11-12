السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 16 قطعة أجهزة تنبيه صوتية خاصة بمركبات الطوارئ

ارشيفية
ارشيفية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بإشراف اللواء محمد فتح الله، مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وفي إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت (16 قطعة "ملصقات").

الإدارة العامة شرطة التموين اللواء محمد فتح الله قطاع الأمن العام الجرائم التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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