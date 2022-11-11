الجمعة 11 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ننشر تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2022

النايل سات
النايل سات
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يسعى جميع متابعي قنوات النايل سات 2022 لمعرفة كيفية ضبط تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2022 عبر جهاز الريسيفر، نظرا لتعطل اعمال البت التليفزيوني على بعض القنوات، مما يلزم إعادة ضبطها على التردد الجديد لقنوات النايل سات 2023.

وتضم مجموعة قنوات النايل سات عدد كبير ومتنوع من القنوات التي تستهدف جميع الفئات، حيث تشمل قنوات الافلام العربية والاجنبية والمسلسلات وقنوات الاطفال، بالإضافة إلى القنوات الرياضية لمشاهدة ممتعة لجميع محبي قنوات النايل سات 2023.

تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2022.. التردد الأول

التردد 12341.

 الاستقطاب أفقي.

ومعدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2022.. التردد الثاني

التردد 11317.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2022.. التردد الثالث

التردد 11317.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

ترددات النايل سات الجديدة كاملة بأسماء القنوات

بالتفاصيل.. تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديدة على النايل سات

تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2022.. التردد الرابع

التردد 12054.

 الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

 

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كيفية ضبط ترددات النايل سات الجديدة

أدخل على القائمة الرئيسية MENU من الريموت الخاص.

تظهر قائمة جديدة على الشاشة، قم باختيار الإعدادات.

اختر الضبط الهوائي من القائمة المتاحة أمامك.

تظهر قائمة تضم أقمارًا صناعية متعددة، قم بتحديد القمر الصناعي نايل سات.

الضغط على البحث من الاختيارات من الريموت كنترول.

يتم البحث عن القنوات وتحويلها بشكل كلي وتلقائي دون الحاجة إلى إدخال القنوات واحدة تلو الأخرى.

يستمر التحميل لمدة دقائق معدودة وعقب ذلك يظهر لك اكتمال البحث بشكل كامل.

يمكنك التصفح بين القنوات وترتيبها بالشكل المناسب لك باستخدام الريموت.

تردد واحد لجميع قنوات النايل سات 2022 التردد الجديد لقنوات النايل سات كيفية ضبط ترددات النايل سات الجديدة النايل سات 2023 ترددات النايل سات الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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