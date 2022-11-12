استقرار أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

تهتم العائلات في مختلف محافظات مصر بمتابعة أسعار الفراخ في بورصات الدواجن، لكونها تشكل جزء هام من مائدة المصريين، وتشهد توتر دائم في سعرها؛ بسبب التضخم ومشكلة الحرب الروسية الأوكرانية.

استقرار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن السبت 12 نوفمبر 2022

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 12-11-202 بالسوق المحلية عند 37 و39 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 41 و42 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا السبت12 نوفمبر 2022

وهبطت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» بنحو جنيه لتسجل 39 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتراوح الكتكوت الأبيض بين 4.75 و5 جنيهات، والكتكوت الساسو بين 4.25 و4.50 جنيه، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 31 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

وتراجعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 39 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 54 و56 جنيهًا، وبلغت الدواجن الساسو 55 جنيهًا للمستهلك.

وبلغت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية 50 جنيهًا للكيلو، واستقرت الأمهات البيضاء عند 31 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل السبت 12 نوفمبر 2022

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 40 جنيهًا، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

كما استقرت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 50 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 5 جنيهات.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.