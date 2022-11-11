الجمعة 11 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من القبض على عاطل بنطاق مركز أبوكبير، بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث أبوكبير عن قيام   عامل مقيم دائرة المركز بحيازة مواد مخدرة للاتجار بها.

وتمكنت مأمورية بالتنسيق مع الأمن العام من ضبط المتهم وبحوزته  أسطوانة ونصف من مخدر الهيروين، ولفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو وسلاح نارى بندقية خرطوش وبداخلها 4 طلقات من ذات العيار.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 17785 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبوكبير، والتحفظ على المضبوطات وبالعرض على النيابة العامة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية عاطل مركز أبوكبير المواد المخدرة سلاح نارى اللواء محمد صلاح

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وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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