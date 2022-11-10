الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق سيارة نقل بالطريق الأوسطى فى حلوان

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق سيارة نقل، عقب اصطدامها بتريللا بالطريق الأوسطي نطاق حلوان.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سيارة نقل في منطقة حلوان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة على الحريق بالكامل.

وبالفحص تبين إصابة شخصين، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، وتم إعادة تنظيم حركة السيارات أعلى الطريق.

الطريق الدائري الأوسطي مدينة حلوان سيارة تريلا اصطدام حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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