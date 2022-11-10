الخميس 10 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بأسلحة نارية ومواد مخدرة فى العبور

جريدة الدستور
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل لممارسته نشاطاً إجرامياً بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، بدائرة قسم شرطة أول العبور، حيث ضبط وبحوزته 3 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وكمية من مسحوق الهيروين حوالي نصف كيلو، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد بورود معلومات لضباط المباحث بالقسم بقيام عاطل باتخاذ دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

على الفور وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن النيابة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "أ س ع"، 34 سنة، عاطل، مقيم قسم أول السلام بالقاهرة، وبحوزته 3 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وكمية من مخدر الهيروين حوالى نصف كيلوجرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية قسم شرطة أول العبور

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وائل لطفي

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