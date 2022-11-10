الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أتموسفير

كواليس لقاء وزيرة الثقافة مع الأميرة الأردنية ريم على بقمة المناخ «COP27»

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ
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التقت الدكتورة، نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، الأميرة الأردنية، ريم علي، رئيس مؤسسة "آنا ليند"، على هامش قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ ، لمناقشة سبل التعاون، وعدد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية اللقاء، ألقت الأميرة الأردنية، الضوء على نشاطات مؤسسة "آنا ليند"، والمشروعات والمبادرات التي قامت بها المؤسسة، خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بثقافة المرأة، ونشر قيم تقبل الآخر.

من جانبها، أبدت وزيرة الثقافة، ترحيبها بمبادرات مؤسسة "آنا ليند"، معربة عن إعجابها بما تقوم به المؤسسة، مشيرة إلى قيام وزارة الثقافة، بالتعاون مع المؤسسة، من خلال الحقل الثقافي، كذلك تبادل الخبرات في العمل، وإقامة مشروعات ومبادرات ثقافية مُتبادلة.

جدير بالذكر أن مؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية، للحوار بين الثقافات، هي مؤسسة دولية عاملة بين الحكومات الأورومتوسطية، تضم هيئات المجتمع المدني، والمواطنين في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، بهدف بناء الثقة، وتحسين التفاهم المتبادل، حيث تعمل على تعزيز الحوار، وغاية التعرف على الآخر.

وفي بداية اللقاء، ألقت الأميرة الأردنية، الضوء على نشاطات مؤسسة "آنا ليند"، والمشروعات والمبادرات التي قامت بها المؤسسة، خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بثقافة المرأة، ونشر قيم تقبل الآخر.

من جانبها، أبدت وزيرة الثقافة، ترحيبها بمبادرات مؤسسة "آنا ليند"، معربة عن إعجابها بما تقوم به المؤسسة، مشيرة إلى قيام وزارة الثقافة، بالتعاون مع المؤسسة، من خلال الحقل الثقافي، كذلك تبادل الخبرات في العمل، وإقامة مشروعات ومبادرات ثقافية مُتبادلة.

جدير بالذكر أن مؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية، للحوار بين الثقافات، هي مؤسسة دولية عاملة بين الحكومات الأورومتوسطية، تضم هيئات المجتمع المدني، والمواطنين في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، بهدف بناء الثقة، وتحسين التفاهم المتبادل، حيث تعمل على تعزيز الحوار، وغاية التعرف على الآخر.

 

 

 

نيفين الكيلاني لأميرة الأردنية ريم علي مؤسسة آنا ليند قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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