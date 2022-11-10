تحقيقات موسعة فى العثور على جثة شاب بظروف غامضة ببدر

تباشر نيابة الشروق وبدر تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بمدينة بدر، وأمرت بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بمحيط المنطقة محل الواقعة تمهيدًا لتفريغها، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا مفاده العثور على جثة شاب ملقى بأحد الشوارع الكائنة بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين وجود جثة لشاب، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.