بعد إعادتها سالمًة.. سائحة أجنبية توجه رسالة شُكر لوزارة الداخلية

أعربت سائحة أجنبية، عن خالص شكرها وتقديرها، لجهود أجهزة وزارة الداخلية، بعد الاستجابة الفورية لاستغاثتها وتقديم سبل الدعم والمساعدة لها، بعد أن ضلت الطريق، وتدخل القوات لإعادتها لمقر إقامتها بالغردقة سالمة.

واستجابت إدارة شرطة السياحة والآثار بالغردقة، لاستغاثة إحدى السيدات «تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية»، ولا تحمل أية متعلقات شخصية، والتي أفادت بأنها قد ضلت الطريق، ولم تتمكن من العودة إلى مسكنها التي تقيم به برفقة صديقتها «تحمل ذات الجنسية».

وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية، باستضافتها بأحد الفنادق، حفاظًا على سلامتها، لحين الوصول لمحل إقامة صديقتها، حيث تم التوصل لصديقتها سالفة الذكر والتواصل معها، وتم اصطحاب المبلغة لمحل إقامتها، والتأكد من سلامتها.

يأتي ذلك تأكيدًا على حرص وزارة الداخلية، على الحفاظ على مصر واحةً للأمن والأمان، واستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، في تقديم الدعم والمساندة الفورية لكافة المواطنين، لا سيما السائحين المترددين على البلاد، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.