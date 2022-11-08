بالتعاون مع الأوقاف.. تعرف على فعاليات قصور الثقافة بالقليوبية

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، برئاسة لميس الشرنوبي، بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مجموعة متنوعة من الأنشطة.

ونظم قصر ثقافة الطفل ببنها، يوم ثقافي ترفيهي للأطفال، تضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة ومنها ورشة رسم حر، ثم محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات للتعرف على الخدمات التي يقدمها النادي، لينتقلوا إلى نادي العلوم للقيام ببعض التجارب والتعرف على الأجهزة والأدوات الموجودة به، أعقب ذلك حوار مفتوح مع الأطفال واكتشاف لمواهبهم، وختاما قدم مسرح العرائس القفازية بالقصر عرض بأسم "يلا نروح السيرك" تأليف هناء أمين، إضافة لعرض الأرجوز.

وبالتعاون مع مديرية الأوقاف بالقليوبية، نظم قصر ثقافة بهتيم محاضرة بعنوان "اغتنام الأوقات في حياة الأمم" لفضيلة الشيخ سيد بدوي إسماعيل، وأوضح فضيلة الشيخ أن الوقتَ في الإسلام له أهمية عظيمة، واستثمار الوقت يجب أن يكون أهمَّ أولويات الحياة اليومية، فكل مُنجز ينتج بالأساس عن استثمار الوقت فيما يفيد فهو نعمة مهدرة، كما يواصل قصر ثقافة بهتيم، استقبال الطلاب بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، مُعلمة الفصل نجلاء فتحي، أشراف الأستاذ تامر غنيم، كما استأنف نادي المرأة بقصر ثقافة بنها، فعاليات الدورة التدريبية المجانية لتعليم فن تفصيل الملابس بنادى المرأة بالقصر، خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢، تدريب منى محفوظ، وعماد الدين عبدالهادي، كما نظم نادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر، محاضرة حول قائمة insert، إشراف سارة محمد كمال، إضافة لورشة رسم بقسم الفنون التشكيلية.

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