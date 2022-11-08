الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حقوقيون يرفعون لافتات تكشف مزاعم المسؤولين عن إدارة جلسة العفو الدولية وإدارة المؤتمر تعترضهم

جلسة العفو الدولية
جلسة العفو الدولية
ads

فى تصرف غريب، اعترض منظمو جلسة العفو الدولية، ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، على رفع عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين مجموعة من اللافتات تفضح مزاعم الإفراج عن علاء عبد الفتاح، وفاموا بسحب اللافتات.

 

وسادت حالة من الغضب والاعتراض من قبل منظمي الجلسة اعتراضا على عدم إعطاء الكلمات للحضور إلا لعدد من أصدقاء الناشطة سناء سيف، مما تسبب فى حالة من الغضب والاستياء.

 

وشهدت الجلسة العديد من التجاوزات حول عدم منح الكلمة للحضور وأبرزهم نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، التى أكدت أن هناك استراتيجية غير معروفة حول إدارة الجلسة، والتي أديرت من جانب حسام بهجت موكدة أنه مارس إرهاب ضدها.

فضلا عن مهاجمة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب الذى أكد أن علاء عبد الفتاح سجين جنائي، وتم إخراجه من القاعة بعد إعلانه رفضه للإفراج عنه من خلال استدعاء قوى خارجية للضغط على النظام المصري.

فاعليات المؤتمر الصحفي قمة المناخ شرم الشيخ علاء عبد الفتاح اعتراض

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

النائب عمرو درويش يكشف كواليس ما حدث معه خلال المؤتمر الخاص بأسرة علاء عبدالفتاح

استقالة وزير الدولة البريطانى جافين وليامسون

الصور الأولى من حادث انهيار عقار فى عزبة الصعايدة بإمبابة

حقوقيون يرفعون لافتات تكشف مزاعم المسؤولين عن إدارة جلسة العفو الدولية وإدارة المؤتمر تعترضهم

شاهد عيان يروي تفاصيل حادث انهيار عقار «عزبة الصعايدة» بإمبابة

استخدام «غير قانوني» لبرامج تجسّس في 4 دول من الاتحاد الأوروبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

أحمد الصغير

ليس مؤتمرًا كونيًا للمناخ.. بل إعلان انتصار مصر!

أميرة عبد الكريم

متحيزون لاقتصاد متوهج باللون البرتقالى

منى رجب

حب الوطن فى مواجهة نشر الكراهية

ماجد حبته

لماذا سميناها قمة التنفيذ؟

صور

وقفة صامتة لوفود أجنبية وعربية تدعو لحماية البيئة والمحيطات

المنطقة الخضراء تتلألأ لاستقبال ضيوف قمة المناخ COP27 «صور»

أنا طير فى السما

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى: نسعى لشرق أوسط متجدد ولدينا حلول للأمن الغذائى

لابيد يكشف إمكانية مشاركته فى الحكومة المقبلة بقيادة نتنياهو

الجيش الإسرائيلى يعلن بدء تمرين عسكرى فى الجبهة الشمالية