حقوقيون يرفعون لافتات تكشف مزاعم المسؤولين عن إدارة جلسة العفو الدولية وإدارة المؤتمر تعترضهم

فى تصرف غريب، اعترض منظمو جلسة العفو الدولية، ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، على رفع عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين مجموعة من اللافتات تفضح مزاعم الإفراج عن علاء عبد الفتاح، وفاموا بسحب اللافتات.

وسادت حالة من الغضب والاعتراض من قبل منظمي الجلسة اعتراضا على عدم إعطاء الكلمات للحضور إلا لعدد من أصدقاء الناشطة سناء سيف، مما تسبب فى حالة من الغضب والاستياء.

وشهدت الجلسة العديد من التجاوزات حول عدم منح الكلمة للحضور وأبرزهم نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، التى أكدت أن هناك استراتيجية غير معروفة حول إدارة الجلسة، والتي أديرت من جانب حسام بهجت موكدة أنه مارس إرهاب ضدها.

فضلا عن مهاجمة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب الذى أكد أن علاء عبد الفتاح سجين جنائي، وتم إخراجه من القاعة بعد إعلانه رفضه للإفراج عنه من خلال استدعاء قوى خارجية للضغط على النظام المصري.