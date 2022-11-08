برلين تنتقل إلى المرحلة الثانية من خطة الطوارئ لإيواء اللاجئين

قالت وزيرة شؤون الاندماج والعمل والشؤون الاجتماعية في ولاية برلين، كاتيا كيبينج، اليوم الثلاثاء، إن الولاية تنتقل إلى المرحلة الثانية من خطة الطوارئ لإيواء اللاجئين.

وأضافت المسؤولة الألمانية: "أن اللاجئين يتدفقون على نحو متزايد إلى العاصمة الألمانية ولا تكاد توجد أماكن خالية لإيوائهم في المرافق العامة".

وتهدف خطة الطوارئ إلى تسريع إجراءات تخصيص سكن للاجئين، وفق الوكالة الأنباء الألمانية.

مأوى للطوارئ

وذكرت صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، في تقريرها أن كيبينج تدرس إنشاء مأوى طوارئ كبير لآلاف الأشخاص.

وأوضحت الصحيفة أن كيبينج تسعى لإيجاد أماكن لإيواء ما يصل إلى 4 آلاف شخص في وقت قصير للغاية، من أجل تقليل حدة الأزمة وتجنب التشرد بين اللاجئين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الناطق باسم وزارة الاندماج المحلية حديثه، عن "ورقة عمل داخلية" حول الوضع الحالي، والتي تعتزم الوزيرة مناقشتها في البرلمان المحلي اليوم الثلاثاء.

ولم يدل متحدث الاندماج المحلية ببيانات عن محتوى الورقة.