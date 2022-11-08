COP27: العالم يتحدث من مدينة السلام وأوكرانيا تستجيب لدعوة السيسي

تحت سماء مدينة السلام، احتضنت شرم الشيخ فعاليات الحدث الأهم عالميًا في الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022 (الدورة الرقم 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة COP 27).

وفي إطار دورنا الرئيس بحق القارئ في المعرفة، تقدّم “الدستور” لقرائنا الأعزاء تغطية خاصة من شرم الشيخ، نتابع ونرصد مختلف الفعاليات والأنشطة ونطرح الأسئلة على القادة والمسئولين والنشطاء الذين توافدوا إلى مصر جماعات في مهمة لا تحتمل التأجيل لإنقاذ كوكب الأرض من تبعات التغير المناخي القاسية.

في نشرة «COP 27» نقدم أبرز ما دار اليوم الثلاثاء، (الثامن من نوفمبر) في أروقة قمة المناخ:

السيسى يحذّر العالم: الوقت ليس فى صالحنا «إنفوجراف»

شدد الرئيس السيسي على ضرورة الانتقال من مرحلة الوعود فيما يخص مواجهة التغير المناخي القاسي إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

ويستعرض «الدستور» في هذا الإنفوجراف تصريحات الرئيس السيسي التي تحذّر العالم من خطر التباطؤ في الاستجابة للتحديات المناخية:

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صوت العالم النامى.. أبرز تصريحات الرئيس فى اليوم الثانى لقمة المناخ (إنفوجراف)

يرصد لكم «الدستور» في السطور التالية في الإنفوجراف التالي أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة المناخ لمواجهة الآثار السلبية.

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رجل السلام.. أوكرانيا توافق على نداء السيسى لوقف الحرب «إنفوجراف»

لاقت دعوة الرئيس السيسي بضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية ترحيباً كبيراً على المستوى الدولي.

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ماذا يحتوى الجناح المصرى بمؤتمر المناخ؟

يشهد الجناح المصري المقام على هامش فعاليات قمة المناخ COP 27العالمية، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، اجتماعات ثنائية مشتركة لوزراء الحكومة المصرية وعدد من المسؤولين الدوليين من الضيوف المشاركين في القمة.

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أبرز مشاركات «الإسكوا» اليوم على هامش «COP27»

تشارك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» اليوم 8 نوفمبر 2022، في فاعلية بعنوان معالجة تغير المناخ من خلال برنامج بنك التنمية الإسلامي للاستجابة للأمن الغذائي بتنظيم من البنك الإسلامي للتنمية في جناح البنك الإسلامي للتنمية على هامش مؤتمر المناخ COP27.

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«duet» روبوت التوعية وتقديم النصائح يثبت وجوده بمؤتمر المناخ

«duet» روبوت اعتاد الكثير على تواجده بمختلف المؤتمرات والفعاليات المهمة، لما يقوم به من دور مهم في أغلب الأحداث العامة، حيث أنه ظهر بين المشاركين بمؤتمر المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ منذ أول يوم انطلق به.

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بالتزامن مع «cop 27».. أبرز المعلومات عن قارة البلاستيك

ناقش مؤتمر المناخ «COP 27» عددا كبيرا من المشكلات التي تواجه العالم، ومن ضمنها أزمة قارة البلاستيك التي تعتبر أكثر تلوثاً بين بحار العالم.

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نشطاء بيئة ينظمون مظاهرة «أوقفوا قتل الحيوانات» في شرم الشيخ

نظم نشطاء بيئة من جنسيات عدة مظاهرة تحت شعار «أوقفوا قتل الحيوانات.. النظام النباتي هو الحل» تزامنا مع انطلاق فعاليات مؤتمر «cop27» بمدينة شرم الشيخ.

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شبكة إفريقية: الدول النامية حققت نصرًا بوضع قضية الخسائر والأضرار على جدول أعمال COP 27

رأت شبكة "أفريكا نيوز" أن رؤساء الدول النامية حققوا، أمس الأول الأحد، نصرًا عندما اتفق مندوبها المشاركون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) على وضع القضية المثيرة للجدل الخاصة بالتعويض عن "الخسائر والأضرار" على جدول أعمال القمة.

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نص كلمة الرئيس حول مبادرة تنسيق عمل المناخ فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة حول مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، خلال فعاليات قمة المناخ «COP 27» المنعقدة في مدينة شرم الشيخ.

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الرئيس العراقى يؤكد الحاجة لتوفير التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ

قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الثلاثاء، إن الوقت قد حان للتحرك نحو مواجهة التغيرات المناخية، وأن هناك حاجة ماسة لكافة الدول لدعم خطط العمل ووضع الحلول للبدء الفوري وتوفير التمويل اللازم لذلك.

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الرئيس السيسى: الأطراف الأخرى غير الحكومية يتعين عليها ممارسة أدوار مكملة لمواجهة تغير المناخ

أكد الرئيس السيسي، الثلاثاء، أن مصر كانت حريصة على الانضمام إلى مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 2019، إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به في إطار تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ بين دول أعضاء المبادرة.

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الإنتاج الحربي: طورنا معالجة محطة صرف شرم الشيخ بالتعاون مع القطاع الخاص

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة قامت بالتعاون ﻣﻊ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – ووزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع شركة نالكو ووتر الأمريكية لتطوير نظام المعالجة بأحواض الأكسدة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ.

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أحمد أمين: فخور بالمشاركة فى الفيلم التسجيلى لقمة المناخ بشرم الشيخ

قال النجم أحمد أمين في تصريحات صحفية إنه فخور بالمشاركة في الفيلم التسجيلي الذي عرض أمس في مؤتمر قمة المناخ المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.

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رئيس الوزراء يلتقى رجل الأعمال الأمريكى مايكل بلومبرج

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، رجل الأعمال والسياسى الأمريكى البارز مايكل بلومبرج، وذلك على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

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