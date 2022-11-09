بالتزامن مع مبادرة أخلاقنا الجميلة.. كيف نربي أجيال واثقين بأنفسهم؟

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة “أخلاقنا الجميلة”، لبث مبدأ الأخلاق في المجتمع بشكل تنويري يفيد الصالح العام، وهو ما أوجد حالة رواج كبيرة بين الجمهور المتابع للفضائيّات وعبر السوشيال ميديا، وخلال سطور نوضح كيف يمكن تربية أطفال واثقين بأنفسهم؟..وفقا لموقع childmind.

لتحقيق الازدهار والشخصية، يحتاج الأطفال إلى الثقة في قدراتهم الخاصة، وفي نفس الوقت، معرفة أنهم قادرون على التعامل معها إذا لم ينجحوا في شيء ما، من خلال اختبار الإتقان والارتداد من الفشل يطورون ثقة صحية بالنفس.

فيما يلي طرق يمكنك من خلالها إعداد الأطفال ليشعروا بالقدرة والاستفادة من مهاراتهم ومواهبهم إلى أقصى حد.

1- نموذج الثقة بنفسك

حتى لو كنت لا تشعر بذلك تمامًا! إن رؤيتك تقوم بمهام جديدة بتفاؤل والكثير من الاستعدادات هي مثال جيد للأطفال، هذا لا يعني أنه عليك التظاهر بأنك مثالي، اعترف بقلقك، لكن لا تركز عليه - ركز على الأشياء الإيجابية التي تفعلها للاستعداد.

2- لا تنزعج من الأخطاء

ساعد الأطفال على رؤية أن الجميع يرتكبون أخطاء وأن الشيء المهم هو التعلم منها ، وليس الإسهاب فيها لا يدع الأشخاص الواثقون من أنفسهم الخوف من الفشل يعيق طريقهم، ليس لأنهم واثقون من أنهم لن يفشلوا أبدًا ، ولكن لأنهم يعرفون كيفية تخطي النكسات.

3. شجعهم على تجربة أشياء جديدة

بدلاً من تركيز كل طاقاتهم على ما يتفوقون فيه بالفعل ، من الجيد للأطفال التنويع. اكتساب مهارات جديدة يجعل الأطفال يشعرون بالقدرة والثقة في قدرتهم على التعامل مع أي شيء يأتي في طريقهم.

4. السماح للأطفال بالفشل

من الطبيعي أن ترغب في حماية طفلك من الفشل ، لكن التجربة والخطأ هما كيف يتعلم الأطفال ، والتقصير في تحقيق الهدف يساعد الأطفال على اكتشاف أنه ليس قاتلاً، يمكن أن يحفز الأطفال أيضًا على بذل جهد أكبر ، مما يخدمهم جيدًا مثل البالغين.

5. المثابرة الحمد

تعلم عدم الاستسلام عند الإحباط الأول أو الكفالة بعد انتكاسة واحدة هو مهارة حياتية مهمة لا تتعلق الثقة واحترام الذات بالنجاح في كل شيء طوال الوقت ، بل يتعلقان بالمرونة الكافية لمواصلة المحاولة ، وعدم الشعور بالضيق إذا لم تكن الأفضل.

6. ساعد الأطفال في العثور على شغفهم

يمكن أن يساعد استكشاف اهتماماتهم الخاصة على تطوير شعور بالهوية ، وهو أمر ضروري لبناء الثقة. بطبيعة الحال ، فإن رؤية مواهبهم تنمو ستعطي أيضًا دفعة كبيرة لتقديرهم لذاتهم.

7. تحديد الأهداف

إن توضيح الأهداف ، كبيرها وصغيرها ، وتحقيقها يجعل الأطفال يشعرون بالقوة. ساعد طفلك على تحويل الرغبات والأحلام إلى أهداف قابلة للتنفيذ من خلال تشجيعه على وضع قائمة بالأشياء التي يرغب في تحقيقها بعد ذلك ، تدرب على تقسيم الأهداف طويلة المدى إلى معايير واقعية. ستتحقق من اهتماماتهم وتساعدهم على تعلم المهارات التي سيحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم طوال الحياة.