الأربعاء 09 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة أخلاقنا الجميلة.. كيف نربي أجيال واثقين بأنفسهم؟

أطفال
أطفال
ads

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة “أخلاقنا الجميلة”، لبث مبدأ الأخلاق في المجتمع بشكل تنويري يفيد الصالح العام، وهو ما أوجد حالة رواج كبيرة بين الجمهور المتابع للفضائيّات وعبر السوشيال ميديا، وخلال سطور نوضح كيف يمكن تربية أطفال واثقين بأنفسهم؟..وفقا لموقع childmind.

لتحقيق الازدهار والشخصية، يحتاج الأطفال إلى الثقة في قدراتهم الخاصة، وفي نفس الوقت، معرفة أنهم قادرون على التعامل معها إذا لم ينجحوا في شيء ما، من خلال اختبار الإتقان والارتداد من الفشل يطورون ثقة صحية بالنفس.

فيما يلي طرق يمكنك من خلالها إعداد الأطفال ليشعروا بالقدرة والاستفادة من مهاراتهم ومواهبهم إلى أقصى حد.

1- نموذج الثقة بنفسك

حتى لو كنت لا تشعر بذلك تمامًا! إن رؤيتك تقوم بمهام جديدة بتفاؤل والكثير من الاستعدادات هي مثال جيد للأطفال، هذا لا يعني أنه عليك التظاهر بأنك مثالي، اعترف بقلقك، لكن لا تركز عليه - ركز على الأشياء الإيجابية التي تفعلها للاستعداد.

2- لا تنزعج من الأخطاء

ساعد الأطفال على رؤية أن الجميع يرتكبون أخطاء وأن الشيء المهم هو التعلم منها ، وليس الإسهاب فيها لا يدع الأشخاص الواثقون من أنفسهم الخوف من الفشل يعيق طريقهم، ليس لأنهم واثقون من أنهم لن يفشلوا أبدًا ، ولكن لأنهم يعرفون كيفية تخطي النكسات.

3. شجعهم على تجربة أشياء جديدة

بدلاً من تركيز كل طاقاتهم على ما يتفوقون فيه بالفعل ، من الجيد للأطفال التنويع. اكتساب مهارات جديدة يجعل الأطفال يشعرون بالقدرة والثقة في قدرتهم على التعامل مع أي شيء يأتي في طريقهم.

4. السماح للأطفال بالفشل

من الطبيعي أن ترغب في حماية طفلك من الفشل ، لكن التجربة والخطأ هما كيف يتعلم الأطفال ، والتقصير في تحقيق الهدف يساعد الأطفال على اكتشاف أنه ليس قاتلاً، يمكن أن يحفز الأطفال أيضًا على بذل جهد أكبر ، مما يخدمهم جيدًا مثل البالغين.

5. المثابرة الحمد

تعلم عدم الاستسلام عند الإحباط الأول أو الكفالة بعد انتكاسة واحدة هو مهارة حياتية مهمة لا تتعلق الثقة واحترام الذات بالنجاح في كل شيء طوال الوقت ، بل يتعلقان بالمرونة الكافية لمواصلة المحاولة ، وعدم الشعور بالضيق إذا لم تكن الأفضل.

6. ساعد الأطفال في العثور على شغفهم

يمكن أن يساعد استكشاف اهتماماتهم الخاصة على تطوير شعور بالهوية ، وهو أمر ضروري لبناء الثقة. بطبيعة الحال ، فإن رؤية مواهبهم تنمو ستعطي أيضًا دفعة كبيرة لتقديرهم لذاتهم.

7. تحديد الأهداف

إن توضيح الأهداف ، كبيرها وصغيرها ، وتحقيقها يجعل الأطفال يشعرون بالقوة. ساعد طفلك على تحويل الرغبات والأحلام إلى أهداف قابلة للتنفيذ من خلال تشجيعه على وضع قائمة بالأشياء التي يرغب في تحقيقها بعد ذلك ، تدرب على تقسيم الأهداف طويلة المدى إلى معايير واقعية. ستتحقق من اهتماماتهم وتساعدهم على تعلم المهارات التي سيحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم طوال الحياة.

أخلاقنا الجميلة حملة أخلاقنا الجميلة تحديد الأهداف ساعد الأطفال في العثور على شغفهم نموذج الثقة بنفسك

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

وزير النقل: تنمية الموانئ تقع على رأس أولويات الحكومة

كواليس الإطاحة بعصام الحضري من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي

«مدبولي» يشيد بمستوى العلاقات الاستثنائية التي تربط مصر والأردن

لليوم الـ70.. إقبال كبير من المواطنين على منافذ «كلنا واحد»

حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 350 طربة من مخدر «الحشيش» في برج العرب

«نيويورك تايمز»: اختفاء ثلث أشهر الأنهار الجليدية في العالم بحلول 2050

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

أحمد الصغير

ليس مؤتمرًا كونيًا للمناخ.. بل إعلان انتصار مصر!

أميرة عبد الكريم

متحيزون لاقتصاد متوهج باللون البرتقالى

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: قمة المناخ.. أرض واحدة ومسئولية مشتركة

منى رجب

حب الوطن فى مواجهة نشر الكراهية

صور

تدريب المنتخب الوطنى

وقفة صامتة لوفود أجنبية وعربية تدعو لحماية البيئة والمحيطات

المنطقة الخضراء تتلألأ لاستقبال ضيوف قمة المناخ COP27 «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى: نسعى لشرق أوسط متجدد ولدينا حلول للأمن الغذائى

لابيد يكشف إمكانية مشاركته فى الحكومة المقبلة بقيادة نتنياهو

الجيش الإسرائيلى يعلن بدء تمرين عسكرى فى الجبهة الشمالية