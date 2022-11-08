الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تطوير مستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر بـ239 مليون جنيه

مستشفى إيزيس
مستشفى إيزيس
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تشهد مصر في السنوات الماضية؛ إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهامه رئيسًا للجمهورية، حيث بذلت القيادة السياسية جهودًا كبيرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتوفير الحياة الكريمة، في إطار التحول للجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030.

وجاء تطوير مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والولادة بمحافظة الأقصر، من بين الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية، ليُصبح مركزًا متكاملًا يقدم خدمات الأمومة والطفولة، ومستشفى متخصص في النساء والولادة، والأطفال المبتسرين؛ وبذلك يكون أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد، وتبلغ التكلفة الإجمالية للتطوير ٢٣٩ مليون جنيه.

وتتكون مستشفى إيزيس من ٧ طوابق، وتشمل ٢٨ سريرًا، و٢٦ ماكينة غسيل كلوي، و٢٠ عيادة خارجية، و٥ معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة بطاقة ١٠ أسرة، و٤ غرف عمليات، و٣٠ حضانة للأطفال، وتم تغيير اسم المستشفى من "البياضة" إلى "إيزيس التخصصي".

مستشفى إيزيس كانت واحدة من آلاف المستشفيات والوحدات الصحية التي جرى تطويرها من إحلال وتجديد أو رفع كفاءة، ضمن جهود الدولة المصرية في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية منذ ثلاث سنوات، وحققت طفرة كبيرة في مستوى حياة المواطن المصري، حيث استهدفت المبادرة مواطني الأرياف، وشملت جميع مناحي الحياة للمواطنين، في القطاعات التعليمية والصحية والخدمية.

ودشنت مبادرة حياة كريمة خلال السنوات الماضية، عددًا كبيرًا من المدارس والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والإطفاء بالقرى التي كانت تفتقر لوجود الخدمات، إلى جانب إنشاء مجمعات خدمية تخدم المواطنين وتوفر عليهم الوقت والجهد الكبير الذي كانوا يبذلونه لإنهاء أوراقهم من التنقل من جهة إلى جهة تبعد كثيرًا عن بعضها البعض، إلى جانب التكلفة المادية التي يتحملونها جراء هذه التنقلات.

الأقصر الأمومة والطفولة أهالي جنوب الصعيد الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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وائل لطفي

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