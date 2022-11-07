الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة مسن عثر عليه فى حالة تعفن ببولاق الدكرور

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة مسن تم العثور عليه في حالة تعفن داخل شقته ببولاق الدكرور بالجيزة.

وورد إخطار لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة، يؤكد العثور على جثة شخص في حالة تعفن داخل شقته.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص نبين وجود جثة مسن في حالة تعفن ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أنه توفي بسبب إصابته بحالة مرضية ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة دفن جثة مسن شقته ببولاق الدكرور

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