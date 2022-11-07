التصريح بدفن جثة مسن عثر عليه فى حالة تعفن ببولاق الدكرور

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة مسن تم العثور عليه في حالة تعفن داخل شقته ببولاق الدكرور بالجيزة.

وورد إخطار لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة، يؤكد العثور على جثة شخص في حالة تعفن داخل شقته.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص نبين وجود جثة مسن في حالة تعفن ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أنه توفي بسبب إصابته بحالة مرضية ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.