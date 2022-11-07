الإثنين 07 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس راكب حاول تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة الدولي

ارشيفية
ارشيفية
ads

قررت جهات التحقيق بالنزهة، حبس راكب 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية محاولته تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة عبر مطار القاهرة الدولي، كما كلفت رجال المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

كانت البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على متن رحلة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، حيث اشتبه مأمور الجمرك في أحد الركاب القادمين، فتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مأمور الفحص، فتبين وجود عدد من زجاجات الأدوية "أجسام غريبة" داخل الحقائب، وبتفتيشها تم العثور على كمية كبيرة من الزجاجات مخبأة بمعرفة الراكب داخل جيب سري.

وبالعرض على مدير الحركة قام بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من اشرطة عقار الترامادول المخدر وزجاجات عقار الكونترامال المخدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها إلى داخل البلاد لتوزيعها على عملائه وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

جهات التحقيق النزهة حبس راكب تهريب الاقراص المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: نتطلع لأن تمثل زيارة ميلونى إلى مصر قوة دفع جديدة للعلاقات مع إيطاليا

الملك عبدالله الثانى: نعمل بالشراكة مع مصر ودول أخرى لزيادة مَنَعة المنطقة بأكملها

مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو: روسيا ستفتح أبوابها للسيسى لعرض الوساطة العربية

تقرير دولى: مصر ستغطى جزءًا من احتياجات الهيدروجين الأخضر بألمانيا

خلال COP27.. رئيس الوزراء يفتتح الجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين «الرعاية الصحية» و«أسترازينيكا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمم المتحدة.. والمعلومات المضللة

القس. رفعت فكرى

الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى

محمد رفعت

البطل الذى أنهى عملية الهجان؟!

جمال رشدي

عيدا الميلاد والقرعة لبابا الوطن والكنيسة

محمود خليل

الثائر النبيل

رشا عبدالمنعم

المسرح التفاعلى

محمد العسيري

جريمة التنمر والتمييز فى مهرجان الأوبرا

ماجد حبته

قمة المناخ.. نجاح إجبارى

صور

المنطقة الخضراء تتلألأ لاستقبال ضيوف قمة المناخ COP27 «صور»

أنا طير فى السما

إعادة تدوير المخلفات فى شرم الشيخ لصنع مجسمات جمالية

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد يكشف إمكانية مشاركته فى الحكومة المقبلة بقيادة نتنياهو

الجيش الإسرائيلى يعلن بدء تمرين عسكرى فى الجبهة الشمالية

مقتل فلسطينى برصاص الاحتلال وسط الضفة الغربية