الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة في ضبط راكب حاول تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
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فتحت نيابة النزهة تحقيقات موسعة مع راكب حاول تهريب عدد من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة الدولي، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

ألقت أجهزة الأمن بمطار القاهرة القبض علي المتهم أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط اشتبهت في أحد الركاب القادمين من أحد الدول.

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY وتبين وجود عدد من زجاجات الأدوية.

وبالعرض على  مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ذاتيا، فتبين وجود عدد من أشرطة عقار الترامادول المخدر وزجاجات عقار الكونترامال المخدر.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.

النزهة مطار القاهرة الدولي نيابة النزهة تهريب الاقراص المخدرة

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وائل لطفي

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