الأحد 06 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزيرة التضامن: فخورة بتنظيم مصر لحدث عالمى بحجم قمة المناخ «كوب 27»

جريدة الدستور
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قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إنها فخورة بتنظيم مصر لحدث عالمي بحجم قمة المناخ "كوب 27"، مشيرة إلى أن مصر على مصاف الدول التي تطرح حلول لقضايا تهم العالم كله.

وأضافت، خلال لقائها مع برنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، على هامش استعدادات انعقاد قمة المناخ، أن الفقراء هم الأكثر تضررًا وتأثرًا من التغيرات المناخية، متابعة: "نستهدف من خلال قمة المناخ الربط بين العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية".

ولفتت نيفين القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتشرف بالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية للجميع، بما يوفر فرصًا لتحسين سبل العيش في الحضر والريف.

وتابعت: "ساهمنا كوزارة تضامن في إتاحة توفير سبل الراحة لذوي الإعاقة خلال المشاركة في فعاليات قمة المناخ، عشان يتم دمجهم، وبنساعد مع جهات حكومية وأهلية من خلال ألف متطوع من شباب في الروعية لإنجاح المؤتمر، وأن تأخذ مصر أكثر المزايا الممكنة لصالح الحماية البيئية في مصر".

 

وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج قمة المناخ كوب 27 محمد الباز اخر النهار

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