إصابة 9 أشخاص أمام نادى الرواد بالعاشر من رمضان

شهدت محافظة الشرقية، الأحد، اصطدام سيارة ميكروباص بشجرة أمام نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وانتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الهلال الأخضر بمدينة العاشر من رمضان، بوصول 9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بشجرة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الهلال الأخضر بالعاشر لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.