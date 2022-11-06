الأحد 06 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بمدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم
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أمرت نيابة ثان مدينة نصر الجزئية، اليوم الأحد، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب على موظف بالمعاش.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من مواطن بالمعاش، بقيام أحد الأشخاص بالاتصال به هاتفياً وإيهامه بأنه موظف بأحد البنوك، وطلب منه مراجعة بعض البيانات، وإعطاء المُبلغ له أرقام الفيزا خاصته، وعقب ذلك اكتشف قيامه بسحب مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا "له معلومات جنائية" مقيما بمحافظة المنيا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بإجراء عمليات شراء أجهزة إلكترونية "هواتف- أجهزة كمبيوتر" عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والتخلص من الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

وباستدعاء المُبلغ اتهمه بالنصب والاحتيال، كما قام المتهم بسداد كامل المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدينة نصر أموال حبس الطريق العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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