الأحد 06 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 8 فى حادث تصادم بالفيوم

اسعاف
اسعاف
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لقي مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بطريق القاهرة، الفيوم الصحراوي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا، بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي، وأخرى ربع نقل، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود ضحايا ومصابين، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

وتبين وجود جثة و7 مصابين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الجثه طريق القاهرة الفيوم حادث تصادم مصرع

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