مصرع وإصابة 8 فى حادث تصادم بالفيوم

لقي مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بطريق القاهرة، الفيوم الصحراوي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا، بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي، وأخرى ربع نقل، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود ضحايا ومصابين، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

وتبين وجود جثة و7 مصابين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.