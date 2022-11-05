السبت 05 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وصول 6 منتخبات للمشاركة في بطولة العالم للجامعات للاسكواش

بعثات الإسكواش
بعثات الإسكواش
ads

استقبل مطار القاهرة الجوي بعثات 6 دول جديدة على مدار اليوم، تمهيدا للمشاركة في بطولة العالم للجامعات للاسكواش التي تنطلق الاثنين المقبل وتستمر حتى 13 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ملاعب نادي النادي بمدينة 6 اكتوبر ونادي نيو جيزة.

ووصلت الى مصر منتخبات هونج كونج الذي يضم ٧ لاعبين، ومنتخب اليابان المكون من لاعبان، ثم منتخب أسبانيا الذي يضم 5 لاعبين، وبعثة منتخب هولندا المكونة من 5 لاعبين ايضا، ثم منتخب التشيك الذي يضم لاعبان، وبعثة منتخب المجر المكونة من 3 لاعبين، كما وصل ايضا الالماني ميشيل مارتن رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد الأوروبي للإسكواش.

IMG-20221105-WA0049

ويشارك في تنظيم البطولة كل من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والاتحاد الدولي للإسكواش، والاتحاد المصري للإسكواش، وجامعة نيو جيزة، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة.

كما تتكون اللجنة المنظمة للبطولة من الدكتور صبحي حسانين رئيسا، والدكتور عرفه سلامه مديرا للبطولة، والدكتور أحمد فاروق نائبا لمدير البطولة، وعضوية كل من سونيا عبد الوهاب وعمرو الحداد ومحمود عبد العزيز، وبهاء مختار منسقا عاما ورئيسا للقطاعات، وأشرف حنفي رئيسا للجنة الفنية، وأحمد الشيخ رئيسا للجنة المالية، وأحمد شوبير رئيسا لقطاع الاعلام.

وصول بعثة فرنسا ووفد الاتحاد الدولي تمهيدًا لانطلاق بطولة العالم للجامعات للاسكواش


وصلت الى القاهرة اليوم بعثة المنتخب الفرنسي تمهيدًا للمشاركة في بطولة العالم للجامعات للاسكواش التي ستقام خلال الفترة من 7 الى 13 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ملاعب نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر ونادي نيو جيزة.

IMG-20221105-WA0047

وتتكون بعثة فرنسا من 9 ـفراد منهم 5 لاعبين هم ليا باربو المصنفة 108 على العالم ونينون لومارشاند المصنفة 128، وإدوين كلان المصنف 123 وجوشوا فينيرا المصنف 297 وتوفيك مخالفي المصنف 178 على العالم.

كما وصل اليوم الدكتور سعيد الحساني رئيس الإتحاد العربي للرياضة الجامعية وحمد الكعبي الأمين العام للإتحاد العربي للرياضة الجامعية، بالإضافة الى وفدا من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية كيروش بونشا رئيس اللجنة الفنيه للإسكواش بالإتحاد الدولي للرياضة الجامعية وتوماس كريسب رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد.

IMG-20221105-WA0046

ويشارك في تنظيم البطولة كل من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والاتحاد الدولي للإسكواش، والاتحاد المصري للإسكواش، وجامعة نيو جيزة، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشباب والرياضة، في حين تتكون اللجنة المنظمة للبطولة من الدكتور صبحي حسانين رئيسا، والدكتور عرفه سلامه مديرا للبطولة، والدكتور أحمد فاروق نائبا لمدير البطولة، وعضوية كل من سونيا عبد الوهاب وعمرو الحداد ومحمود عبد العزيز .. وبهاء مختار منسقا عاما ورئيسا للقطاعات، وأشرف حنفي رئيسا للجنة الفنية، وأحمد الشيخ رئيسا للجنة المالية، وأحمد شوبير رئيسا لقطاع الاعلام.

الاتحاد الأوروبي الاتحاد الدولي للاسكواش الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الاتحاد المصري التعليم العالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

«الدستور» تطلق «أتموسفير» كأول قسم خاص بـ«قضايا التغير المناخي» في مصر

تاريخ من الإرهاب.. من هو محيي الزايط الذي نصب نفسه مرشدًا للإخوان؟

وزير الصحة ومحافظ بني سويف يلتقيان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

رئيس صربيا: لن نتراجع عن سياسة السلام والاستقرار

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء مقر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن قراءة الغاز ناتجاس شهر نوفمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

سينما النصر.. والانتصارات الكبرى

د. منى حلمى

4 نوفمبر عيد الحب الخادع والمخدوع

علي سعدة

أنماط من الفساد

مؤمن المحمدي

ما يعرفش

حسين دعسة

الاستعدادات الأمريكية لمؤتمر «COP 27» دعم حقيقى للجهود المصرية

حسين دعسة

ديبورا بروسنان.. ما الذى يمكن أن نتوقعه فى COP 27 شرم الشيخ؟

صفاء النجار

أنت جواب السؤال.. رسائل هيرمان هسة للشباب

سارة شريف

التاريخ الأسود

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«عودة نتنياهو».. كيف يسعى زعيم «الليكود» لتشكيل الحكومة الجديدة فى إسرائيل؟

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة