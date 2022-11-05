وصول 6 منتخبات للمشاركة في بطولة العالم للجامعات للاسكواش

استقبل مطار القاهرة الجوي بعثات 6 دول جديدة على مدار اليوم، تمهيدا للمشاركة في بطولة العالم للجامعات للاسكواش التي تنطلق الاثنين المقبل وتستمر حتى 13 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ملاعب نادي النادي بمدينة 6 اكتوبر ونادي نيو جيزة.

ووصلت الى مصر منتخبات هونج كونج الذي يضم ٧ لاعبين، ومنتخب اليابان المكون من لاعبان، ثم منتخب أسبانيا الذي يضم 5 لاعبين، وبعثة منتخب هولندا المكونة من 5 لاعبين ايضا، ثم منتخب التشيك الذي يضم لاعبان، وبعثة منتخب المجر المكونة من 3 لاعبين، كما وصل ايضا الالماني ميشيل مارتن رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد الأوروبي للإسكواش.

ويشارك في تنظيم البطولة كل من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والاتحاد الدولي للإسكواش، والاتحاد المصري للإسكواش، وجامعة نيو جيزة، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة.

كما تتكون اللجنة المنظمة للبطولة من الدكتور صبحي حسانين رئيسا، والدكتور عرفه سلامه مديرا للبطولة، والدكتور أحمد فاروق نائبا لمدير البطولة، وعضوية كل من سونيا عبد الوهاب وعمرو الحداد ومحمود عبد العزيز، وبهاء مختار منسقا عاما ورئيسا للقطاعات، وأشرف حنفي رئيسا للجنة الفنية، وأحمد الشيخ رئيسا للجنة المالية، وأحمد شوبير رئيسا لقطاع الاعلام.

وصول بعثة فرنسا ووفد الاتحاد الدولي تمهيدًا لانطلاق بطولة العالم للجامعات للاسكواش



وصلت الى القاهرة اليوم بعثة المنتخب الفرنسي تمهيدًا للمشاركة في بطولة العالم للجامعات للاسكواش التي ستقام خلال الفترة من 7 الى 13 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ملاعب نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر ونادي نيو جيزة.

وتتكون بعثة فرنسا من 9 ـفراد منهم 5 لاعبين هم ليا باربو المصنفة 108 على العالم ونينون لومارشاند المصنفة 128، وإدوين كلان المصنف 123 وجوشوا فينيرا المصنف 297 وتوفيك مخالفي المصنف 178 على العالم.

كما وصل اليوم الدكتور سعيد الحساني رئيس الإتحاد العربي للرياضة الجامعية وحمد الكعبي الأمين العام للإتحاد العربي للرياضة الجامعية، بالإضافة الى وفدا من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية كيروش بونشا رئيس اللجنة الفنيه للإسكواش بالإتحاد الدولي للرياضة الجامعية وتوماس كريسب رئيس اللجنة الطبية بالإتحاد.

ويشارك في تنظيم البطولة كل من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والاتحاد الدولي للإسكواش، والاتحاد المصري للإسكواش، وجامعة نيو جيزة، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشباب والرياضة، في حين تتكون اللجنة المنظمة للبطولة من الدكتور صبحي حسانين رئيسا، والدكتور عرفه سلامه مديرا للبطولة، والدكتور أحمد فاروق نائبا لمدير البطولة، وعضوية كل من سونيا عبد الوهاب وعمرو الحداد ومحمود عبد العزيز .. وبهاء مختار منسقا عاما ورئيسا للقطاعات، وأشرف حنفي رئيسا للجنة الفنية، وأحمد الشيخ رئيسا للجنة المالية، وأحمد شوبير رئيسا لقطاع الاعلام.