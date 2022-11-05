تجديد حبس شاب دهس طفلين بالشرقية

أمر قاضي المعارضات بالشرقية بتجديد حبس شاب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقيادة سيارته برعونة ودهس طفلين شقيقين، والتسبب في وفاة أحدهما جراء الحادث.

البداية عندما تقلى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية (توك توك)، ما أسفر عن إصابة كلٍ من: "ي . م"، تلميذ في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة أبوسالم التجريبية بمشتول السوق، مقيم بمركز مشتول السوق، وشقيقه م، 11 سنة.

كشفت التحريات الأولية عن أنه أثناء استقلال الطفلين دراجة بخارية (توك توك) في طريقهما إلى مدرستهما صباح يوم الحادث، صدمتهما سيارة مسرعة يقودها شاب برعونة، ما أسفر عن إصابتهما، فيما جرى نقل الطفلين إلى المستشفى، ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة بعد أيام من الحادث متأثرًا بإصابته.

جرى ضبط قائد السيارة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات.