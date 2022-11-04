الجمعة 04 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عامل شرع فى قتل صديقه طعنًا بمفك فى الجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ads

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عاملًا شرع في قتل صديقه طعنًا بمفك، أثناء وصلة مزاح بينهما بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

كان قد تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصابًا بجروح متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه عقب وصلة مزاح، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بالتعدى عليه بالضرب باستخدام "مفك" كان بحوزته مُحدثًا إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه لذات السبب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة عامل قتل صديقه المنيرة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

طارق الشناوى يكشف السر وراء عدم مشاركة «المطرب النقاش» فى حفل أصالة بالأوبرا

الأهلى يدرس مبادلة رامى ربيعة وحسين الشحات بثنائى بيراميدز

باحثة أردنية: فرصة ذهبية لدعم مطالب البلدان النامية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية

هيئة الطاقة الجديدة: لم نوقع مذكرة تفاهم بشأن محطة رياح مع أكواباور السعودية حتى الآن

الحوار الوطنى يتلقى رد رئيس الوزراء على استفسارات أعضائه خلال المؤتمر الاقتصادى

«COP 27».. مسئولة أمريكية سابقة: المؤتمر يعيد تركيز الانتباه على محاربة «الاحتباس الحرارى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ديبورا بروسنان.. ما الذى يمكن أن نتوقعه فى COP 27 شرم الشيخ؟

صفاء النجار

أنت جواب السؤال.. رسائل هيرمان هسة للشباب

سارة شريف

التاريخ الأسود

ماجد حبته

الإمام والبابا.. ملتقى البحرين

محمد عبدالعزيز

عشْر سنوات فى مسيرة محبة أبدية

د.كريمة الحفناوى

ما بين وعد بلفور المشئوم.. وملحمة نضال الشعب الفلسطينى

د. محمد عفيفي

قصة البشر فى 300 ألف عام!

أميرة ملش

تغيُّر المناخ

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«عودة نتنياهو».. كيف يسعى زعيم «الليكود» لتشكيل الحكومة الجديدة فى إسرائيل؟

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة