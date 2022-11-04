القبض على عامل شرع فى قتل صديقه طعنًا بمفك فى الجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عاملًا شرع في قتل صديقه طعنًا بمفك، أثناء وصلة مزاح بينهما بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

كان قد تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصابًا بجروح متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه عقب وصلة مزاح، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بالتعدى عليه بالضرب باستخدام "مفك" كان بحوزته مُحدثًا إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه لذات السبب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.