الجمعة 04 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طالب بشرخ في الجمجمة واشتباه ارتجاج في مشاجرة بقليوب

إصابة طالب
إصابة طالب
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أصيب طالب بجروح قطعية في الوجه وشرخ بالجمجمة واشتباه ارتجاج بالمخ، إثر تعدي زميله عليه بـ «قالب طوب» خلال مشاجرة نشبت بينهما أثناء اللهو في منطقة سنديون التابعة لمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

ونقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى النيل للتأمين الصحي باستقبال طالب بإصابات متعددة بالرأس، وجارى إسعافه، وذلك خلال مشاجرة بقرية سنديون دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "مصطفى أ م"، 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، مصاب بجروح قطعية بالوجه وشرخ بالجمجمة واشتباه ارتجاج بالمخ، على يد "ع م أ"، 15 سنة، طالب ومقيمان منطقة سنديون دائرة المركز، باستخدام "قالب طوب"، خلال مشاجرة نشبت بينهما أثناء اللهو، ما أدى إلى إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، وجارى تقديم الإسعافات والعلاج اللازم، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

مشاجرة طالب الجمجمة ارتجاج بالمخ قالب طوب شرطة قليوب اللواء نبيل سليم

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وائل لطفي

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