التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق مبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة «ازرع»، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية.

وذكر التحالف- في بيان اليوم الجمعة- أن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى تمكين 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة مساحة تقدر بحوالي 150 ألف فدان في ثمان محافظات هي (القليوبية -البحيرة - الدقهلية - المنيا - بني سويف - سوهاج - الفيوم - أسيوط).

وأشار إلى إطلاق المبادرة وسط احتفاليات شعبية حضرها الآلاف من الفلاحين المستفيدين من المبادرة داخل المجتمعات الزراعية بجميع المحافظات المشاركة، تم تنظيمها بالتنسيق الكامل مع متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للإعلان عن انطلاق المبادرة وبداية موسم زراعة القمح.