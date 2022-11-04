حالة الطقس اليوم الجمعة 4 -11-2022 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

تستقر حالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة مع تكون فرص ضعيفة لتساقط الأمطار على بعض السواحل الشمالية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستكون اليوم الجمعة في معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وتعرض الدستور تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأنحاء.



حالة الطقس اليوم



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس المستقرة حتى الأحد المُقبل دون تغيرات جوهرية، وكانت خبراء الأرصاد الجوية قد نصحوا المواطنين ببدأ ارتداء الملابس الخريفية مع بدأ متوسطات الحرارة في التراجع بمعدل درجة إلى درجتين خاصة مع أجواء الليل خاصة على المناطق الشمالية لتدخل تحت تصنيف أجواء خريفية معتدلة إلى حارة خفيفة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا وخاصة في الأوقات المتأخرة .

ويسود اليوم الجمعة الطقس اللطيف على السواحل الشمالية مائل للبرودة على كاترين، معتدل على باقي الانحاء نهاراً، مائل للبرودة لبارد شمالا ولطيف جنوباً ليلاً على الأنحاء كافة.

مع تكون فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على شمال سيناء وأمطار خفيفة قد تتوسط متفرقة على الإسكندرية وشرق الدلتا وجنوب شرق الدلتا وأقصى شمال القاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 17° 26°

القليوبية 16° 26°

الجيزة 17° 26°

السلوم 19° 20°

مطروح 18° 21°

العلمين 19°. 22°

واحة سيوة. 19° 22°

الاسكندرية 20° 20°

البحيرة 18° 24°

كفرالشيخ 19° 25°

دمياط 20° 21°

بورسعيد 18° 22°

العريش 20° 21°

رفح 19° 20°

الدقهلية 18° 25°

الغربية 19° 26°

الشرقية 17° 26°

المنوفية 16° 26°

الاسماعيلية. 19° 25°

القنطرة غرب. 18°. 26°

السويس. 17° 27°

فايد. 18°. 27°

نخل 15° 23°

سانت كاترين. 10 ° 19°

شرم الشيخ. 22° 28°

الطور. 20° 28°

راس سدر 22°. 27°

ابو زنيمة. 21°. 28°

ابو رديس. 20°. 28°

دهب. 21°. 29°

نويبع. 22°. 28°

زعفرانة. 20°. 25°

راس غارب. 20°. 26°

الغردقة. 21° 27°

سفاجا. 20°. 28°

مرسى علم 23° 27°

بورغالب. 22°. 27°

القصير. 23°. 28°

راس بناس. 23°. 29°

شلاتين. 20° 30°

ابورماد. 24°. 30°

حلايب. 23° 29°

راس حدربة. 23°. 31°

الواحات البحرية. 18°. 24°

الفرافرة. 19°. 25°

الدخلة. 20°. 26°

الخارجة. 20°. 27°

الفيوم. 18° 25°

بنى سويف 19° 25°

المنيا. 19° 25°

اسيوط. 20° 26°

سوهاج. 20° 27°

قنا. 21° 28°

الاقصر. 20° 29°

ادفو. 21°. 29°

اسوان. 20° 29°

الوادى الجديد. 18° 26°

