الجمعة 04 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 4 -11-2022 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر
ads

تستقر حالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة مع تكون فرص ضعيفة لتساقط الأمطار على بعض السواحل الشمالية.

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستكون اليوم الجمعة في معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

 

 وتعرض الدستور تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأنحاء.


حالة الطقس اليوم
 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس المستقرة حتى الأحد المُقبل دون تغيرات جوهرية، وكانت خبراء الأرصاد الجوية قد نصحوا المواطنين ببدأ ارتداء الملابس الخريفية مع بدأ متوسطات الحرارة في التراجع بمعدل درجة إلى درجتين خاصة مع أجواء الليل خاصة على المناطق الشمالية لتدخل تحت تصنيف أجواء خريفية معتدلة إلى حارة خفيفة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا وخاصة في الأوقات المتأخرة .

القاهرة تُسجل 27 درجة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع

ويسود اليوم الجمعة الطقس اللطيف على السواحل الشمالية مائل للبرودة على كاترين، معتدل على باقي الانحاء نهاراً، مائل للبرودة لبارد شمالا ولطيف جنوباً ليلاً على الأنحاء كافة.

 

مع تكون فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على شمال سيناء وأمطار خفيفة قد تتوسط متفرقة على الإسكندرية وشرق الدلتا وجنوب شرق الدلتا وأقصى شمال القاهرة.

طقس الأسبوع الثانى من نوفمبر.. انخفاض بدرجات الحرارة بداية من الإثنين

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة                              17°           26°
القليوبية                            16°            26°
الجيزة                               17°            26°
السلوم                               19°            20°
مطروح                             18°             21°
العلمين                             19°.           22°
واحة سيوة.                      19°               22°
الاسكندرية                         20°             20°
البحيرة                               18°            24°
كفرالشيخ                           19°             25°
دمياط                                20°             21°
بورسعيد                             18°            22°
العريش                              20°             21°
رفح                                   19°             20°
الدقهلية                             18°           25°
الغربية                               19°             26°
الشرقية                              17°            26°
المنوفية                              16°            26°
الاسماعيلية.                       19°            25°
القنطرة غرب.                     18°.            26°
السويس.                            17°            27°
فايد.                                 18°.           27°
نخل                                  15°            23°
سانت كاترين.                      10 °          19°
شرم الشيخ.                        22°            28°
الطور.                                20°            28°
راس سدر                           22°.           27°
ابو زنيمة.                           21°.           28°
ابو رديس.                          20°.           28°
دهب.                               21°.            29°
نويبع.                               22°.            28°
زعفرانة.                            20°.            25°
راس غارب.                         20°.           26°
الغردقة.                             21°             27°
سفاجا.                              20°.            28°
مرسى علم                         23°             27°
بورغالب.                           22°.            27°
القصير.                             23°.             28°
راس بناس.                        23°.            29°
شلاتين.                             20°             30°
ابورماد.                             24°.             30°
حلايب.                              23°             29°
راس حدربة.                       23°.            31°
الواحات البحرية.                 18°.           24°
الفرافرة.                             19°.           25°
الدخلة.                               20°.          26°
الخارجة.                            20°.           27°
الفيوم.                               18°             25°
بنى سويف                         19°             25°
المنيا.                                19°             25°
اسيوط.                             20°             26°
سوهاج.                             20°             27°
قنا.                                   21°              28°
الاقصر.                               20°            29°
ادفو.                                 21°.           29°
اسوان.                               20°            29°
الوادى الجديد.                     18°            26°
 

تجاوز للخطوط الحمراء.. تقرير يرصد كواليس حرب الصواريخ الباليستية بين الكوريتين

وزير الرياضة وممثل الأمم المتحدة للسكان يتفقدان منطقة المعارض بشرم الشيخ (صور)

الطقس حالة الطقس الأرصاد الأرصاد الجوية درجات درجات الحرارة هيئة هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار

مواد متعلقة

تطوير ورفع كفاءة.. كيف استعدت المدن الجديدة للتعامل مع الأمطار الغزيرة؟

حصار الأزمات مبكرًا.. الدولة تستعد للشتاء: طوارئ لشفط المياه.. وتوفير السلع الاستراتيجية

الشواربى والمحمودية.. مناطق يجوبها أتوبيس مبادرة «معًا نطمئن.. سجل الآن» بأسوان

«الكرش» السبب.. ماجدة الرومى تكشف حقيقة فقدانها الوعى على المسرح

نشاط مستمر لـ«معا نطمئن» داخل محطات السكة الحديد

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

الجامعة العربية تحيي اليوم العربي للأرصاد الجوية تحت شعار «معًا نواجه الطقس المُتطرف»

تامر أنور ضيف مبادرة «كل يوم شاعر».. اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

اليوم.. استمرار صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين

بنك إنجلترا: بريطانيا كانت تفصلها ساعات عن انهيار مالى شامل بسبب إجراءات ليز تراس

بمشاركة 8 دول بينها مصر.. مناورات عسكرية دولية بالقرب من سواحل قبرص

أهالى قرية كفر حانوت البحرى: «حياة كريمة» طوق النجاة للقرية من الغرق فى سنوات الإهمال

تراجع فى أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-11-2022 فى مصر تحديث يومى

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

قصة البشر فى 300 ألف عام!

أميرة ملش

تغيُّر المناخ

ماجد حبته

هل يحلّ السلام فى إثيوبيا؟

أحمد الصغير

يوم أن حذر المشير السيسى المصريين من انتخابه رئيسًا!

الحسين عبدالرازق

هل يفعلها محافظ الإسكندرية؟

أحمد البنا

وتتبدل الأحوال فى لحظة

حسين دعسة

مرحلة (عودة نتنياهو).. عزل إسرائيل دوليًا.. وأكثر!

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى «٢-٢»: تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست.. و«لابيد» يجري اتصالًا هاتفيًا معه

ذكاء ومناورات.. كيف فاز بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست؟

بدلًا من «لابيد».. الرئيس الإسرائيلي يحضر مؤتمر المناخ «COP27»