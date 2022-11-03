الخميس 03 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قفزة» تسقط لصا في قبضة الأمن بسوهاج

جريدة الدستور
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أصيب لص بكسر بالفك السفلي وجرح قطعي أعلى الحاجب الأيسر، وتم نقله للمستشفى، وذلك عقب قيامه بالقفز من عقار غير مأهول بالسكان إلى عقار مأهول بالسكان بقصد السرقة، وتم التحفظ على المتهم وبمواجهته اعترف بحدوث إصابته لذات السبب.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء احمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بإصابة شخص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى وتعين الحراسة اللازمة عليه، حيث تبين أن حدوث إصابته كانت بدافع السرقة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع بعقار دائرة القسم، وتبين أنه أثناء قيام "ح.م.ا"، 17 سنة، عاطل -ويقيم دائرة القسم بالتسلل لأحد العقارات والصعود أعلاه ومحاولة القفز لعقار ملاصق بقصد السرقة وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط بمنور العقار الملاصق من الطابق الرابع مما نتج عنه إصابته.

ونقل المصاب لمستشفي جرجا العام وورد تقريرها يفيد إصابته “ كسر بالفك السفلي، وجرح قطعي أعلى الحاجب الأيسر، وتم تعيين الحراسة اللازمة عليه وبسؤال المدعو الحسين "م.م.م”، 35 سنة عامل ويقيم  دائرة القسم أحد قاطني العقار محل الواقعة بمضمون ما تقدم.

وبمواجهة المتهم أقر بمحاولته التسلل إلي العقار المشار إليه بقصد السرقه وبسؤال والده، لم يتهم أحد بالتسبب في ذلك تم تحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مدير امن سوهاج المباحث الجنائية سقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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