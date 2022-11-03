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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 3-11-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجلت ارتفاعات قياسية أمام الجنيه المصري منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن اتجه البنك المركزي المصري إلي رفع الفائدة ٢٠٠ نقطة وتحرير سعر الدولار وتركه للعرض والطلب مما تسبب في ارتفاع أسعار العملات.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الخميس.

 

أسعار العملات الأجنبية

تأثرت أسعار العملات الأجنبية باتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي مما أثر على سعر الدولار أمام العملات الأخرى، وجاءت سعر العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه كالتالي: 

*سجل سعر الدولار الأمريكي​ 24.1260 جنيه مصري للشراء، و24.2237 جنيه مصري للبيع .    

*وبلغ سعر اليورو​  23.8630جنيه مصري للشراء 23.969جنيه مصري للبيع . 

*سجل سعر الجنيه الإسترليني 27.7111 جنيه مصري للشراء، و 27.8330 جنيه مصري للبيع .

*سجل سعر الفرنك السويسرى 24.2035جنيه مصري للشراء،24.3112 جنيه مصري للبيع . ​  

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*بلغ سعر 100 ين يابانى​ 16.3922جنيه مصري للشراء، و  16.4597 جنيه مصري للبيع .

*سجل سعر اليوان الصينى​ 3.3126 جنيه مصري للشراء، و 3.3276 جنيه مصري للبيع .

 

أسعار العملات العربية 

  • وتراجع سعر الدينار الكويتي: 74.77 جنيه للشراء و77.82 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الريال السعودي: 6.39 جنيه للشراء، و6.41 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدرهم الإماراتي: 6.54 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدينار البحريني: 62.02 جنيه للشراء، و63.92 جنيه للبيع.
  • وارتفع سعر الريال القطري: 6.15 جنيه للشراء، و6.62 جنيه للبيع .
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  • وبلغ سعر الدينار الأردني: 33.38 جنيه للشراء، و 33.84 جنيها للبيع.

 

سعر الريال السعودي 

 

  • سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 للبيع.

 

  • سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.20 جنيه للشراء، 6.44 للبيع.

 

  • سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

 

  • سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.38 جنيه للشراء، 6.42 للبيع.
العملات الفيدرالي الأمريكي الدولار اليورو الريال السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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