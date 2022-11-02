الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص فى حادث تصادم بالشرقية

جريدة الدستور
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لقى شخص بمحافظة الشرقية، مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم أتوبيس أثناء عبوره مفارق العاشر من رمضان اتجاه بلبيس، نطاق مدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين بالعاشر من رمضان، بوصول "أحمد. ا"، 63 عاما، مقيم العاشر من رمضان، جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث طريق، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم أتوبيس أثناء عبوره مفارق العاشر من رمضان اتجاه بلبيس، نطاق مدينة العاشر من رمضان.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية وقررت تسليم الجثمان لذويه لدفنه.

محضر بالواقعة العاشر من رمضان بلبيس الجثه حادث تصادم أتوبيس

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