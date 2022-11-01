الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 أشقاء بحوزتهم 300 كيلو هيدرو بـ7.5 مليون جنيه في سيناء

المتهمين وبحوزتهم
المتهمين وبحوزتهم الهيدرو
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أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم وبحوزتهم 300 كيلو جرام من مخدر الهيدرو بقيمة مالية بلغت 7.5 مليون جنيه تقريباً بجنوب سيناء.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء قيام (ثلاثة أشخاص "أشقاء" -جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار فـى المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم محل إقامتهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى . 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم  وبحوزتهم ( 300 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – مبلغ مالى - ميزان حساس - 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة سبعة 7.5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

300 كيلو هيدرو إدارة البحث الجنائي إتجار فى المواد المخدرة تحريات قطاع الأمن العام جنوب سيناء ثلاثة أشخاص جهات التحقيق المختصة قطاع الأمن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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