حبس 3 أشقاء بحوزتهم 300 كيلو هيدرو بـ7.5 مليون جنيه في سيناء

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم وبحوزتهم 300 كيلو جرام من مخدر الهيدرو بقيمة مالية بلغت 7.5 مليون جنيه تقريباً بجنوب سيناء.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء قيام (ثلاثة أشخاص "أشقاء" -جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار فـى المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم محل إقامتهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم وبحوزتهم ( 300 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – مبلغ مالى - ميزان حساس - 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة سبعة 7.5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .