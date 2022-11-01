الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء وإصابة 2 داخل بيارة صرف صحى فى الدقهلية

جثة
جثة
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لقي شاب مصرعه صعقا بالتيار الكهربي بقرية فر التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية وأصيب 2  داخل بيارة صرف صحي أثناء محاولة إصلاح العاكس والخاص ببيارة الصرف بعد تعطله، وحدوث ماس كهربائي من المولد الواصل للبيارة وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، فيما يتلقى المصابون العلاج.


كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من الأهالي بمصرع شاب داخل بيارة صرف صحي.


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة  تمي الأمديد، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء إصلاح العاكس الخاص ببيارة صرف صحي بقرية ظفر بعد تعطله، حدث ماس كهربائي من المولد الكهربائي الواصل للبيارة، فاستغاث العمال الموجودون داخل البيارة، فحاول أحدهم إنقاذهم ومساعدتهم على الخروج ، ولكنه أصيب بصعق كهربائي وغرق داخل البيارة.

 

جرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى العام وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسماع أقوال شهود الواقعة.

التيار الكهربي المنصورة أمن الدقهلية بيارة صرف صحي صعق كهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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