الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لمتهم وبراءة آخرين في قتل شاب بالمطرية

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكما يقضي بالسجن المؤبد للمتهم الأول وبراءة 2 آخرين بعد اتهامهم في واقعة قتل شاب بإطلاق النيران عليه باستخدام "بندقية خرطوش"، بمركز المطرية محافظة الدقهلية من أجل سرقة دراجته النارية بالإكراه.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبد الهادى فى القضية رقم 5263 لسنة 2021 جنايات مركز المطرية والمقيدة برقم 1964 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

 

وكان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كلا من "محمد.إ.إ.ع"، محبوس- 33عاما، صياد و"مصطفى.إ.م.ا.ف"، محبوس – 26عاما، تاجر مواشي، و"محمد.م.ا.ح"، "هارب" وجميعهم يقيمون مركز المطرية بمحافظة الدقهلية الى محكمة الجنايات لأنهم في يوم 30/6/202 بدائرة مركز المطرية قتلوا المجني عليه "محمود أحمد محمد الصاوي الشناوي" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش" بحوزة المتهم الأول، وفي سبيل إتمام جريمتهم محل الاتهام الثاني توجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به، وأشهر المتهم الأول في وجهة السلاح الناري حوزته لإرغام اياه على الترجل عن الدراجة النارية استقلالة وما أن رفض المجني عليه الانصياع إلى طلبهم حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري حوزته فاستقر بيمين عنقه فسقط على إثره أرضا مضرجا بدمائه.

الدراجة النارية المحامي العام الأول المستشار محمد حسن المؤبد لمتهم حكمة جنايات المنصورة بندقية خرطوش بمحافظة الدقهلية بالسجن المؤبد المطرية المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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