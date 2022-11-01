تحديث الآن.. تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب على مدار هذا الأسبوع، عقب الارتفاع المفاجئ في سعر الذهب، بالتزامن مع صعود سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث اتخذ العديد من المصريين الذهب باعتباره ملاذا آمنا في ادخار الأموال والاستثمار فيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 سعر 1382.75 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 1377.25 جنيه مصر للشراء، سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 5 جرامات بلغ 7680 جنيها.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 10460 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب عيار 21 سعر 1210 جنيهات مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 1205 جنيهات مصر للشراء.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 5310 جنيهات.

ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 2655 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سعر 1037.25 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 1032.75 جنيه مصر للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 سعر 1267.5 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 1262.5 جنيه مصر للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 سعر 806.75 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 803.25 جنيه مصر للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 سعر 691.5 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سعر 688.5 جنيه مصر للشراء.

أسعار الذهب الاثنين 31 أكتوبر 2022

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1215 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18 سجل 1040 جنيها.

أسعار الذهب الأحد 30 أكتوبر 2022

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1210 جنيه .

أسعار الذهب عيار 18 سجل 1073 جنيه .

أسعار الذهب السبت 29 أكتوبر 2022

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1228 جنيها .

أسعار الذهب عيار 18 سجل 1052 جنيهًا