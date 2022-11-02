ماذا فعلت مصر للتحقق الاكتفاء الذاتي في الأدوية بنسبة 92%؟

تحدثت لغة الأرقام مؤكدة أن مصر قد استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في توفير الدواء لمواطنيها وذلك من خلال استطاعتها تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من الأدوية، فبحسب تصريح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة فقد حققت مصر اكتفاءًا ذاتيًا في الأدوية بنسبة 92%.

وفي هذا الشأن قالت النائبة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إنه وفقًا لتصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، فإن هناك اكتفاءًا ذاتيًا يصل إلى 92% من جميع الأدوية، مُشيرة إلى أنه وفقًا لتصريحات الوزير أيضًا فإن مصر تستورد فقط بعض الأدوية الخاصة بالعلاج البيولوجي أو الأورام والمواد الخام اللازمة لصناعة عدد من الأدوية وذلك.

كما أعلنت النائبة عن تأييدها لتأكيد وزير الصحة بشأن مدينة الدواء، موضحة أنها تعتبر صرح طبي مبهر، من خلاله يمكن إنتاج أدوية بيولوجية وعلاج الأورام، يحقق به الاكتفاء الذاتي، كما يمكن لمصر أن تصدر هذه الأدوية للخارج.

كذلك أشادت عضوة مجلس النواب، بتطبيق "الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ" بقطاع الصحة في 6 محافظات كمرحلة أولى للتأمين الصحي الشامل، موضحة أن هذه الشبكة من شأنها ألا تشعر أي مواطن بنقص بأي دواء، مُشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا يوجه بضرورة تطوير صناعة الدواء.

كما طالبت النائبة، الحكومة بمنح مزيد من الحوافز التشجيعية للمستثمرين في قطاع الأدوية، وضرورة حثهم على إنشاء مزيد من مصانع الدواء، كما طالبت بتقديم الدعم لهم للتوسع فى المشروعات الحالية، باعتبارها من أهم الصناعات الاستراتيجية، يجعل من مصر مركزاً لصناعات الأدوية واللقاحات، وقالت: "مصر أصبحت مؤهلة لتحقيق هذا الهدف"

وجاءت الزيادة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية بعد اتخاذ الدولة للعديد من الإجراءات، وتوليها اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، إذ تم توجيه ما يزيد عن 1.88 تريليون جنيه من الموازنة العامة للارتقاء بصناعة الدواء، وذلك بمعدل نمو بلغ 187%، فضلاً عن تجاوز الاستثمار العام 348 مليار جنيه خلال الفترة (14/2015- 21/2022)، بنسبة نمو 390% مقارنةً بالفترة (06/2007 – 13/2014) وكذلك وفقًا لأحدث تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار التقرير، إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، ويعد بين أهم المشروعات في هذا المجال هو افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" في مايو 2021، والتي تعتبر أول مدينة لإنتاج الدواء في مصر، وهي تقام على مساحة 180 ألف كم2، وتضم 15 خط إنتاجي بطاقة 150 مليون عبوة سنوياً، وقد تم بالفعل إنتاج 10 مستحضرات علاجية.

كما أوضح التقرير، أن الدولة المصرية أنشت كذلك هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، لحوكمة منظومة "مشتريات الدواء" ونتج عنها خفض تكلفة الأدوية ما بين 30-50%، كما أكد أنه نتج عن هذه الجهود، تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواء بنسبة 93% مقارنةً بنسبة كانت تقل عن 70%.