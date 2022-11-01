الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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ذكرت هيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الميناء شهد دخول ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) والتي ترفع علم اليونان والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال.

وأضافت أن قطارين غادرا بحمولة إجمالية 2413 طن قمح متجهين لصوامع شبرا و كوم أبو راضي، وقطارًا آخر بعد أن فرغ 25 حاوية قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات 3932 شاحنة.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39 ألفًا و651 طنا ضمت 19400 طن يوريا و847 طن نترات أمونيوم و2759 طن ملح و2783 طن رمل و10450 طن بضاعة متنوعة.
وأوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38 ألفا و362 طنا تشمل 3807 أطنان قمح، و25065 طن ذرة، و3424 طن حديد، و1632 طن رخام، و1844 طن خشب زان، و1115 طن مولاس و3935 رأسًا من الماشية.

هيئة ميناء دمياط سفينة حاويات علم اليونان شحنة البضائع العامة يوريا

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