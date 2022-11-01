محمد صلاح يحتفل بعيد الهالوين على طريقته الخاصة (صور)

احتفل النجم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعيد الهالوين " عيد الهلع" مع ابنيه كيان ومكة، عن طريق نشر صور الاحتفال عبر خاصية الاستوري بموقع الصور الشهير" الانستجرام".

نشر محمد صلاح صور ابنتيه خلال الاحتفال وهما يرتديان بعض الأزياء التى تدل على الاحتفال بعيد الهالوين.

كما تمت مشاركة صور محمد صلاح عبر الحساب الرسمي "تويتر" ممسكًا بالعناكب السوداء في محاولة منه أن يظهر مخيفًا معلقًا على الصورة "محاولة للظهور بشكل مخيف".

ويخوض محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزى مباراة مهمة ضد نابولي الإيطالي المقرر إقامتها مساء الثلاثاء على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية من دور المجموعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الهالوين يتم الاحتفال به في العديد من البلدان في 31 أكتوبر، عشية العيد المسيحي الغربي من عيد جميع الأقداس، نشأ التقليد مع مهرجان سلتيك القديم في Samhain، عندما كان الناس يشعلون النيران ويرتدون الأزياء لدرء الأشباح، في القرن الثامن حدد البابا غريغوريوس الثالث 1 نوفمبر موعدًا لتكريم جميع القديسين.

بعد فترة وجيزة ، أدرج عيد جميع القديسين بعض تقاليد Samhain، عُرفت الليلة السابقة باسم All Hallows Eve ، وفيما بعد باسم Halloween، بمرور الوقت ، تطور عيد الهالوين إلى يوم من الأنشطة مثل الخدعة أو العلاج ، ونحت الفوانيس ، والتجمعات الاحتفالية ، وارتداء الأزياء وتناول الطعام.

للاحتفال بالحدث، قام درويدس ببناء نيران مقدسة ضخمة ، حيث تجمع الناس لحرق المحاصيل والحيوانات كتضحيات للآلهة السلتية. خلال الاحتفال، ارتدى السلتيون أزياء تتكون عادة من رؤوس وجلود حيوانات ، وحاولوا إخبار ثروات بعضهم البعض.

عندما انتهى الاحتفال، أعادوا إشعال حرائق مواقدهم، التي أطفأوها في وقت سابق من ذلك المساء، من النار المقدسة للمساعدة في حمايتهم خلال الشتاء القادم.