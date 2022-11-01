مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى تصادم سيارتين بسوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق نتيجة السرعة الزائدة، على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام، بسوهاج.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى بين سيارتين إحداهما أجرة والثانية نقل 2 كابينة، ووجود جثة ومصابين، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وانتقل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام المحاسب محمد السيد عوض، وجار رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام بين سيارة أجرة تمناية، وسيارة نقل 2 كابينة تحمل لوحات ه . ب. ط 5948، نتج عن الحادث وفاة أحد الأشخاص وإصابة 5 آخرين من مستقلى السيارتين.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى الذي قام بإحالتهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم نظرًا لخطورة حالتهم.