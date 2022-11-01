الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 12 فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

ارشيفية
ارشيفية
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وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، أسفر عن اصابة 12 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

البداية ، كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي ووجود مصابين.

انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة 12 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص القاهرة أسيوط الصحراوي اصابة 12 مواطن مستشفى التأمين الصحي الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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