إصابة 12 فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، أسفر عن اصابة 12 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

البداية ، كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي ووجود مصابين.

انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة 12 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.