العثور على جثة شخص ملقاة بالشارع مكبل بحبل وبه آثار تعذيب بالبساتين

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة شخص ملقاة بالشارع مكبل بحبل وبه آثار تعذيب بالبساتين.

البداية كانت بورود بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة بالشارع.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يدعي أدهم.س.ا، 40 عامًا، وبفحص الجثة تبين وجود آثار تعذيب في أماكن متفرقة من جسده بآلة حادة، ومكبل اليد والفم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الحادث.