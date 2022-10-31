الإثنين 31 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد البلاك فرايدى 2022.. كيفية الإبلاغ عن شكاوى خصومات الجمعة البيضاء المزيفة

البلاك فرايدى
البلاك فرايدى
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موعد البلاك فرايدي 2022 الموعد الذى ينتظره الكثيرون من الشعب المصري لوجود تخفيضات كبيرة جدا في كافة المشتريات والتي تتجاوز الـ 50% في الكثير من الأحيان  من الخصومات وهو الأمر الذى يجعل البحث عن موعد البلاك فرايدي يتصدر البحث على محركات الشبكة العنكبوتية ومحرك البحث العالمي "جوجل"، حيث أن هناك البعض يدخر الأموال و يؤخر عمليات شراء الأجهزة أو غيرها إلى البلاك فرايدي 2022 .

 

مميزات البلاك فرايدي 2022 في شهر نوفمبر 

الجدير بالذكر أن البلاك فرايدي 2022 يشهد مجموعة من الخصومات القوية والكبيرة جدا في المشتريات سواء الأجهزة الكهربائية أو أدوات المطبخ أو الهواتف المحمولة وتتنوع الخصومات  ما بين المحلات المختلفة والعروض الكثيرة التي يشهدها المواطنين عبر مواقع البيع والشراء أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الأسواق المختلفة.

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موعد البلاك فرايدي 2022

يكون موعد البلاك فرايدي 2022 كل عام في آخر جمعة من شهر نوفمبر حيث يقام يوم الجمعة الأسود 2022 في 25 نوفمبر 2022 يأتي بالكثير من الخصومات و المفأجات الكثيرة التى يترقبها العديد من المصريين .

 

نصائح البلاك فرايدي 2022 للمستهلكين 

ووجه جهاز حماية المستهلك فى وقت سابق المواطنين من بعض الأمور الهامة  أثناء عمليات الشراء  فى البلاك فرايدي 2022 وجاءت فى النقاط التالية :

 

1- أنه يجب على المشترى الاطلاع على أسعار المنتجات المختلفة، مع التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

 

2- طلب فاتورة الشراء حتى في فترة العروض مذكور فيها وبوضوح نوع المنتج ورقمه وصفاته، وفترة الضمان، ومكانه، والسعر، وطريقة الدفع التى تم بها الشراء المنتج أو السلعة.

 

3- ينصح بضرورة التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات عند شراء المنتج.

 

4- في حالة الشراء اونلاين، لابد من مراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء من الموقع .

 

5- مقارنة السعر في أكثر من منصة للمُفاضلة في السعر والجودة.

 

6- عدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء للمنتج .

 

كيفية الإبلاغ عن شكاوى خصومات البلاك فرايدي المزيفة 

وقد وجه جهاز حماية المستهلك أنه فى حالة وجود أي مشكلة يجب التوجه بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك عبر التطبيق أو الموقع الالكتروني أو الواتساب على رقم 01577779999، ويترقب الكثير من المصريون موعد البلاك فرايدي للحصول على خصومات عالية  فى جميع المنتجات أو السلع .

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