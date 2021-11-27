تخفيضات وهمية.. 3 حِيل يستخدمها التجار للنصب في «البلاك فرايداي»

ينتظره الملايين حول العالم لشراء الملابس والأجهزة المنزلية وأدوات التجميل، وغيرها، إذ تصل الخصومات إلى أكثر من النصف في اليوم المعروف عالميا بـ«البلاك فرايداي»، فيما يطلق عليه البعض الجمعة البيضاء.

ويحل البلاك فرايداي في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، ويستمر لعدة أيام بعدها، ونرصد في التقرير التالي حِيل التجار وأصحاب المحال للنصب على المواطنين في البلاك فرايداي.

"العروض الوهمية"

المحال التجارية إلى العروض الوهمية، خاصة عبر تطبيقات التسويق الإلكتروني، حيث تبدأ في الترويج للبلاك فرايداي عبر عروض وهمية حيث تكتب على السلع أسعار أغلى من السعر الرئيسي وأحيانًا تصل إلى الضعف، ثم تُقلل المبلغ الى سعره الطبيعي دون أي خصومات، ليصبح السعر النهائي هو سعره الأصلي في وجهة نظر الجمهور، وبهذه الطريقة ينصب أصحاب المحال على المواطنين.

"عروض غير متاحة"

حيلة أخرى تلجأ إليها المحال التجارية، حيث لجأت بعض تطبيقات التسويق الإلكتروني ومواقع الشراء إلى طرح عروض غير متاحة بالفعل، فعند الدخول لشراء العرض يتم استكمال الخطوات بالكامل، ثم فجأة يخرج التطبيق أو الموقع دون أي إنذار ويلغي طلب العرض، وعندما يعيد المستخدم الشراء مرة أخرى يظهر المنتج دون أي تخفيضات عليه.

"الفئات السعرية المنخفضة"

بعض تطبيقات الشراء تقوم بعرض صفقات سلع مقابل مبالغ قليلة جدًا، وذلك استغلالا للحدث العالمي، الذي تستغله المحال لتحقق دعاية مجانية في البلاك فرايداي Black Friday مقابل قطع محدودة من منتج سعره الأصلي لا يتعدى جنيهات معدودة بدلًا من صرفها على دعاية قوية.

الطريقة الوحيدة التي يمكن للمواطن تفادي النصب بها، هي التأكد من سعر المنتج الذي يرغب في شرائه من خلال الدخول لموقع الشركة المصنعة ومعرفة السعر الرسمي، ومقارنة سعر هذه السلعة بأحد مواقع مقارنة الأسعار الشهيرة لمعرفة أسعار المنتج على مواقع التسوق والشراء الأونلاين قبل عروض موسم البلاك فرايداي الحالية.