عقوبة التلاعب بأسعار السلع في البلاك فرايداي.. وطريقة تقديم شكوى في حال الخصومات الوهمية

ينتظر هذا اليوم الملايين حول العالم، الذين يشترون في هذا اليوم كل ما يحتاجونه من ملابس وأجهزة منزلية وأدوات تجميل وغيرها من الأشياء التي يحتاجها كل بيت وطفل وشاب وسيدة، حيث تصل الخصومات في هذا اليوم إلى أكثر من النصف، وهو اليوم المعروف عالميا بـ"البلاك فرايداي" وفي بعض الدول بالجمعة السوداء، فيما يُطلق عليه آخرون الجمعة البيضاء، ورغم اختلاف مسمياته إلا أنه ينال اهتمام كبير في مختلف دول العالم.

ويحل البلاك فرايداي في يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، ويستمر لعدة أيام بعدها، إلا أن بعض التجار يلجأون إلى النصب على المواطنين وتزييف الأرقام، فما عقوبة التلاعب بالسلع وتنفيذ أسعار وهمية.

تنص المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بإلزام المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك وقوعه فى خلط أو غلط، حيث تكون عقوبة الاعلان المضلل تصل إلى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.

فيما دعا جهاز حماية المستهلك كافة المستهلكين في البلاك فرايداي إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي.

كما أن هناك وسيلة ثانية للتواصل مع جهاز حماية المستهلك والشكوى من الخصومات الوهمية وهي استخدام خدمة الواتس اب 01281661880 .

وهناك وسيلة ثالثة للشكوى إلى جهاز حماية المستهلك عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الإجتماعى Facebook ، الموقع الإلكترونى للجهاز، والتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .