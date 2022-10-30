بالأسماء.. إصابة 11 في حادث مروري بالوادي الجديد

وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعى، مساء اليوم الأحد، في طريق الخارجة باريس في محافظة الوادي الجديد، والذي أسفر عن إصابة 11 شخصًا بينهم طفل.

وتلقى اللواء محمود أبو الليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ميكروباص في جرار زراعي شمال قرية "جدة" التابعة لمركز باريس بالطريق الواصل مع مركز الخارجة.

وانتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين من الفحص أن الحادث قد أسفر عن إصابة كل من عبد الله جمال محمد، 24 عاما، يوسف كامل حسن، 22 عاما، محمد فوزي شيخون، 35عاما، علي ضاحي محمد، 59 عاما، محمود إبراهيم عيسي، 29 عاما، شعراوي خليفة عبد الحميد، 50 عاما، خيري ضاحي محمد، 59 عاما، طلعت عبد الله محمود 11 عاما، أدهم طارق عبده، 42 عاما، عادل مكي، 45 عاما، عبد الرحيم محمد أحمد، 37 عاما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.